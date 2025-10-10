Cina | 263.000 coppie beneficiano di semplificazione registrazione matrimoni

Romadailynews.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 263.000 coppie cinesi hanno beneficiato delle norme semplificate relative all’ubicazione della registrazione dei matrimoni, da quando sono entrate in vigore il 10 maggio di quest’anno, ha dichiarato oggi il ministero degli Affari Civili. Le nuove norme consentono alle coppie del Paese di registrare il proprio matrimonio presso qualsiasi ufficio anagrafe idoneo a livello nazionale, indipendentemente dal luogo di registrazione della loro residenza. Inoltre, ora le coppie devono solo presentare la propria carta d’identita’ per registrarsi, eliminando il requisito di lunga data del libretto di registrazione della residenza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina 263000 coppie beneficiano di semplificazione registrazione matrimoni

© Romadailynews.it - Cina: 263.000 coppie beneficiano di semplificazione registrazione matrimoni

In questa notizia si parla di: cina - coppie

In Cina si sta costruendo un robot per la gravidanza capace di partorire un neonato: “Aiuterà le coppie sterili”

Pattinaggio artistico: Petrosian domina il libero e stacca il pass per le Olimpiadi. La Cina si prende uno spot nelle coppie

Pechino Express 2026 su Sky e NOW prime 5 coppie in gara, nuova rotta Indonesia-Cina-Giappone

cina 263000 coppie beneficianoCina: 263.000 coppie beneficiano di semplificazione registrazione matrimoni - 000 coppie cinesi hanno beneficiato delle norme semplificate relative all'ubicazione della registrazione dei matrimoni, da quando sono entrate ... Secondo romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Cina 263000 Coppie Beneficiano