Oltre 263.000 coppie cinesi hanno beneficiato delle norme semplificate relative all’ubicazione della registrazione dei matrimoni, da quando sono entrate in vigore il 10 maggio di quest’anno, ha dichiarato oggi il ministero degli Affari Civili. Le nuove norme consentono alle coppie del Paese di registrare il proprio matrimonio presso qualsiasi ufficio anagrafe idoneo a livello nazionale, indipendentemente dal luogo di registrazione della loro residenza. Inoltre, ora le coppie devono solo presentare la propria carta d’identita’ per registrarsi, eliminando il requisito di lunga data del libretto di registrazione della residenza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: 263.000 coppie beneficiano di semplificazione registrazione matrimoni