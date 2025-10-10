Ciclismo Viviani annuncia il ritiro | Sedici anni fantastici ho raggiunto ciò che volevo
(Adnkronos) – "Tra 2010 e 2025 sono stati 16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello che volevo! Oggi vi annuncio la fine della mia carriera da ciclista professionista!. Grazie a tutte le persone coinvolte in questi anni!". Così Elia Viviani, via social, annuncia l'addio al ciclismo agonistico. In . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ciclismo - viviani
Ciclismo, Elia Viviani annuncia il ritiro #SkySport - X Vai su X
Il 15 ottobre il grande ciclismo torna ad essere protagonista a Verona con l’arrivo del Giro del Veneto, classica di fine stagione giunta alla sua 87° edizione e che vedrà ai nastri di partenza, tra gli altri, il veronese e plurimedagliato olimpico Elia Viviani. Dal 202 - facebook.com Vai su Facebook
Viviani annuncia il ritiro: ultima corsa su strada il Giro del Veneto nella sua Verona - L'olimpionico di Rio 2016 nell'Omnium chiude con 90 vittorie: poi i Mondiali su pista in Cile per dare l'addio anche alla Nazionale ... Come scrive msn.com
Elia Viviani lascia il ciclismo: il portabandiera italiano ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 chiuderà con i Mondiali su pista a Santiago - Viviani, uno dei più forti pistard italiani di sempre, chiuderà la propria carriera tra il 22 e il 26 ottobre, in occasione dei Campionati del mondo di ciclismo su pista in Cile. Scrive olympics.com