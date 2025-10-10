Ciclismo Viviani annuncia il ritiro | Sedici anni fantastici ho raggiunto ciò che volevo

(Adnkronos) – "Tra 2010 e 2025 sono stati 16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello che volevo! Oggi vi annuncio la fine della mia carriera da ciclista professionista!. Grazie a tutte le persone coinvolte in questi anni!". Così Elia Viviani, via social, annuncia l'addio al ciclismo agonistico. In . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com