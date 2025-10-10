Ciclismo | il Giro del Veneto fa tappa a San Bonifacio e Verona scattano importanti modifiche alla viabilità
Verona accoglierà il 15 ottobre una delle manifestazioni ciclistiche più attese dell’anno: il Giro del Veneto, giunto alla sua 87esima edizione. L’evento, che riporterà il grande ciclismo sulle strade dei Campionati del Mondo del 1999 e del 2004, comporterà alcune modifiche significative alla. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - giro
Ciclismo, da Lugo a Castrocaro con un finale selettivo sui colli: ufficializzata la data del Giro del Romagna
Ciclismo, svelato il Giro della Lunigiana juniores a tappe
Ciclismo, si avvicina il Giro della Toscana femminile
Happy Birthday to Annemiek van Vleuten, the Empress of Women’s Cycling https://giroditaliawomen.it/en/news/happy-birthday-van-vleuten-the-empress-of-womens-cycling/… Buon compleanno Van Vleuten, l’imperatrice del ciclismo femminile https://giro - X Vai su X
Ciclismo Il Giro di Sardegna è stato inserito nel calendario UCI su strada nel 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo: il Giro del Veneto passa per San Bonifacio - San Bonifacio diventa il fulcro della seconda tappa del Giro del Veneto per dilettanti, la storica corsa a tappe in programma da oggi ... Secondo veronaoggi.it
CRV - A palazzo Ferro Fini 'Ride The Dreamland 2025’, quattro imperdibili gare di ciclismo: - Tutte le competizioni in ottobre: 15, Giro del Veneto; 17, Serenissima Gravel; 18, Veneto GO; 19, Veneto Classic (ANSA) ... Si legge su ansa.it