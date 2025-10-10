Ciclismo Elia Viviani si ritira | Un viaggio incredibile ho raggiunto tutto quello che volevo

Sportface.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corridore veronese lascia a 36 anni dopo 16 stagioni da professionista tra strada e pista. Oro olimpico a Rio 2016, ha vinto tappe in tutti i grandi Giri e conquistato 3 medaglie ai Giochi. Ultima corsa ai Mondiali su pista di Santiago. Elia Viviani appende la bici al chiodo. A 36 anni il corridore veronese ha annunciato il ritiro dal ciclismo professionistico con un post sui social: “2010-2025 sono stati 16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello che volevo. Oggi vi annuncio la fine della mia carriera da ciclista. Grazie a tutte le persone coinvolte in questi anni”. 🔗 Leggi su Sportface.it

