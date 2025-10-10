Ciclismo Elia Viviani si ritira | Un viaggio incredibile ho raggiunto tutto quello che volevo
Il corridore veronese lascia a 36 anni dopo 16 stagioni da professionista tra strada e pista. Oro olimpico a Rio 2016, ha vinto tappe in tutti i grandi Giri e conquistato 3 medaglie ai Giochi. Ultima corsa ai Mondiali su pista di Santiago. Elia Viviani appende la bici al chiodo. A 36 anni il corridore veronese ha annunciato il ritiro dal ciclismo professionistico con un post sui social: “2010-2025 sono stati 16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello che volevo. Oggi vi annuncio la fine della mia carriera da ciclista. Grazie a tutte le persone coinvolte in questi anni”. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - elia
Elia Viviani si ritira dal ciclismo, chi è il “Profeta” che ci ha fatto sognare su pista e su strada
Elia Viviani lascia il ciclismo: “Ma prima sogno l’ultima maglia iridiata. Sono ancora a un buon livello”
Grazie Elia per tutto quello che hai fatto e per come hai rappresentato il nostro ciclismo in giro per il mondo, tra strada e pista. Auguri per il tuo futuro! - X Vai su X
IL PROFETA ELIA LASCIA IL CICLISMO Elia Viviani dice addio dopo una carriera leggendaria. Gli ultimi appuntamenti della sua carriera saranno il 15 ottobre al Giro del Veneto, tra le strade dove è cresciuto, poi ai Mondiali su pista di Santiago del Cil - facebook.com Vai su Facebook
Elia Viviani si ritira, le ultime due corse prima dell’addio al ciclismo - Prima, sulle vie di casa, al Giro del Veneto del 15 ottobre, per onorare i luoghi dove è cresciuto e poi ... Scrive sportal.it
Elia Viviani si ritira: “Il ciclismo mi ha insegnato a vivere” - Uno dei più grandi degli ultimi 15 anni, Elia Viviani, saluta il professionismo, dopo "16 anni fantastici". Lo riporta msn.com