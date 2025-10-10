Femminicidio in pieno giorno a Turrivalignani, in provincia di Pescara, dove Antonio Mancini ha ucciso con alcuni colpi di pistola l’ex moglie, Cleria Mancini, prima di barricarsi in un bar del centro e raccontare quanto appena fatto alla titolare dell’attività. È successo nella serata di giovedì 9 ottobre: un gesto premeditato che ha sconvolto l’intera comunità abruzzese. La donna, su una carrozzina elettrica, è stata colpita davanti a più persone e accanto al nipotino, rimasto miracolosamente illeso. Dopo aver compiuto il delitto, Mancini si è diretto verso il bar “ Belvedere ”, un luogo che frequentava spesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ciao, ho sparato a mia moglie”. Femminicidio in Italia, cos’ha fatto il marito poco dopo: agghiacciante