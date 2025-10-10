Ci sembrava un terremoto Allarme per il ‘bang sonico’ la spiegazione tecnica

Arezzo, 10 settembre 2025 – Chi ieri era a fare la spesa o a fare un giro ai mercati cittadini racconta quei due boati come un’esplosione che non aveva mai sentito in vita sua. Paura, panico, gente che si riversa in strada temendo il peggio. È successo ieri pochi minuti prima delle 15, quando in gran parte della provincia di Arezzo – da Loro Ciuffenna a Laterina, fino al Casentino – si sono sentiti due colpi ravvicinati, secchi, accompagnati da vibrazioni forti, capaci di far tremare vetri e infissi. Sui social l’allarme è rimbalzato da un profilo all’altro ma seguendo un po’ la logica del telefono senza fili: la notizia era stata ingigantita da qualcuno, senza pensare alle tesi complottisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

