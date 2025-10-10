Ci può invadere in tre giorni | il piano di evacuazione dei Baltici in caso di attacco russo

I Paesi baltici temono un attacco della Russia. Mentre la presenza dei droni misteriosi continua a diffondere uno stato d'ansia collettivo nell'Europa decisa a non abbandonare la difesa dell'Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania elaborano "piani di emergenza" nel caso di un'invasione che metterebbe in fuga centinaia di migliaia di civili. Il potenziamento di gran parte delle forze armate dell'Europa orientale e di quella del Nord, lo schieramento di ostacoli anticarro lungo i confini, e i piani di mobilitazione stanno risvegliando la Nato che non smette di guardare a Est. Il timore di una possibile aggressione russa ai confini nordorientali della Nato viene ribadito continuamente dagli Stati baltici, che devono fare i conti da anni con quelle che vengono considerate azione di " guerra ibrida " incentrate sulla proliferazione di agenti dello spionaggio estero, sabotaggi, attacchi informatici, campagne di disinformazione e ora violazioni dello spazio aereo Nato da parte delle Forze aerospaziali russe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

