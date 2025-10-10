Christmas in Val 2025

Leccotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale è ancora lontano, ma a Valmadrera si respira già aria di festa. Domenica 30 novembre 2025 torna Christmas in Val, il mercatino natalizio che ogni anno richiama visitatori da tutta la provincia di Lecco. L'evento, organizzato da UGT aps, si terrà nel piazzale del mercato di via Molini e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: christmas - natale

Nevicata inaspettata e arriva Babbo Natale, a Riccione Paese è “Summer Christmas”

A Gallipoli Tonga Summer Christmas – 90 giorni a Natale

In Brianza è arrivato il Natale: quando apre il Christmas World

christmas val 2025Valmadrera, sta tornando il mercatino di Natale: come esporre - Gli organizzatori di UGT sono alla ricerca di artigiani, hobbisti e creativi interessati a partecipare ... Da leccotoday.it

christmas val 2025A Valmadrera torna il mercatino natalizio “Christmas in Val” 2025 - Appuntamento domenica 30 novembre a Valmadrera Bancarelle, murales e proposte gastronomiche per respirare l’atmosfera natalizia VALMADRERA – L’atmosfera natalizia arriva in anticipo a Valmadrera. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Christmas Val 2025