Christmas in Val 2025

Il Natale è ancora lontano, ma a Valmadrera si respira già aria di festa. Domenica 30 novembre 2025 torna Christmas in Val, il mercatino natalizio che ogni anno richiama visitatori da tutta la provincia di Lecco. L'evento, organizzato da UGT aps, si terrà nel piazzale del mercato di via Molini e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: christmas - natale

Nevicata inaspettata e arriva Babbo Natale, a Riccione Paese è “Summer Christmas”

A Gallipoli Tonga Summer Christmas – 90 giorni a Natale

In Brianza è arrivato il Natale: quando apre il Christmas World

SI PREPARA LA GRANDE FESTA DI NATALE DI RASTIGNANO, RASTI CHRISTMAS 2025 Oggi si è incontrato il Comitato Organizzatore di Rastitown, formato dai commercianti, dal volontariato, dalla parrocchia e dal Comune. - facebook.com Vai su Facebook

Valmadrera, sta tornando il mercatino di Natale: come esporre - Gli organizzatori di UGT sono alla ricerca di artigiani, hobbisti e creativi interessati a partecipare ... Da leccotoday.it

A Valmadrera torna il mercatino natalizio “Christmas in Val” 2025 - Appuntamento domenica 30 novembre a Valmadrera Bancarelle, murales e proposte gastronomiche per respirare l’atmosfera natalizia VALMADRERA – L’atmosfera natalizia arriva in anticipo a Valmadrera. Si legge su msn.com