Chris Pratt lotta contro l' IA per dimostrare la propria innocenza nel trailer di Mercy

Movieplayer.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A gennaio arriverà nei cinema americani il thriller sci-fi, che ha come star anche Rebecca Ferguson, diretto da Timur Bekmambetov. Chris Pratt e Rebecca Ferguson sono i protagonisti di Mercy, film in arrivo nelle sale americane il 23 gennaio grazie ad Amazon MGM Studios e di cui è stato condiviso il trailer. Il progetto è stato presentato durante il New York Comic Con ed è ambientato in un futuro in cui la giustizia viene affidata all'Intelligenza Artificiale. Cosa racconterà Mercy Nel trailer di Mercy si scopre infatti che le persone accusate di un crimine hanno a disposizione 90 minuti per dimostrare la propria innocenza in una specie di tribunale virtuale in cui sono da soli di fronte a un 'giudice' . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

chris pratt lotta contro l ia per dimostrare la propria innocenza nel trailer di mercy

© Movieplayer.it - Chris Pratt lotta contro l'IA per dimostrare la propria innocenza nel trailer di Mercy

In questa notizia si parla di: chris - pratt

Taylor Sheridan presenta il suo film con un grande talento al posto di Chris Pratt

Chris Pratt e il film di fantascienza del 2025 che battendo il 2014 sorprende tutti

Chris pratt e le voci su batman: cosa dice james gunn sul dc universe

chris pratt lotta controChris Pratt lotta contro l'IA per dimostrare la propria innocenza nel trailer di Mercy - fi, che ha come star anche Rebecca Ferguson, diretto da Timur Bekmambetov. Segnala movieplayer.it

Chris Pratt si schiera in difesa del "cugino" Robert F. Kennedy Jr. - Nel podcast di Bill Maher, Chris Pratt difende l'operato di Robert F. Segnala comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Chris Pratt Lotta Contro