Chris Pratt lotta contro l' IA per dimostrare la propria innocenza nel trailer di Mercy

A gennaio arriverà nei cinema americani il thriller sci-fi, che ha come star anche Rebecca Ferguson, diretto da Timur Bekmambetov. Chris Pratt e Rebecca Ferguson sono i protagonisti di Mercy, film in arrivo nelle sale americane il 23 gennaio grazie ad Amazon MGM Studios e di cui è stato condiviso il trailer. Il progetto è stato presentato durante il New York Comic Con ed è ambientato in un futuro in cui la giustizia viene affidata all'Intelligenza Artificiale. Cosa racconterà Mercy Nel trailer di Mercy si scopre infatti che le persone accusate di un crimine hanno a disposizione 90 minuti per dimostrare la propria innocenza in una specie di tribunale virtuale in cui sono da soli di fronte a un 'giudice' . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

