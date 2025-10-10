Chivu Inter | una vita tra sacrifici successi e umanità L’analisi della Gazzetta sull’allenatore dell’Inter
Inter News 24 Chivu Inter: il racconto della Gazzetta.it sul percorso dell’attuale tecnico nerazzurro. Una vita tra sacrifici, successi e umanità. Cristian Chivu ha vissuto una carriera straordinaria, segnata da momenti di gloria e da battaglie personali. Come raccontato dalla Gazzetta.it, il futuro del difensore romeno si è delineato una mattina di maggio, quando, fresco campione d’Europa, ha guardato Milano dall’alto del suo terrazzo e si è regalato una birra all’alba di un nuovo giorno. A soli 27 anni, Chivu era pronto per una nuova fase della sua vita. Milano gli ha teso la mano e da quel momento è diventata la sua casa, dove è stato tre volte campione d’Italia e ha trionfato in Europa vincendo la Champions con l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
