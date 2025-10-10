Chivu Inter si studia la gestione dell’attacco | pronti questi cambi tra Roma e Napoli

Internews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. La settimana che attende l’ Inter dopo la sosta sarà davvero infuocata. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i nerazzurri sono chiamati a un trittico di impegni complicati tra Serie A e Champions League, con tutte le partite da giocare lontano da San Siro. Inizieranno con la difficile trasferta contro la Roma all’Olimpico, seguita dal match di Champions League contro l’ Union SG a Bruxelles, e infine la sfida con il Napoli al Maradona. Una settimana che metterà a dura prova le energie fisiche e mentali della squadra, richiedendo un’attenta gestione delle forze e un uso intelligente del turnover. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu inter si studia la gestione dell8217attacco pronti questi cambi tra roma e napoli

© Internews24.com - Chivu Inter, si studia la gestione dell’attacco: pronti questi cambi tra Roma e Napoli

In questa notizia si parla di: chivu - inter

Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»

Inter: dal Newcastle alla permanenza: Chivu cambia ruolo a Frattesi

CM.com – Inter, Chivu: "Non ho paura di niente"

chivu inter studia gestioneStop alle bestemmie in allenamento e formazione titolare "last minute": come Chivu "regolamenta" la sua Inter - Alcune delle novità imposte dal tecnico nerazzurro al gruppo, tra cui anche la comunicazione dell'undici titolare effettuata ai giocatori solo qualche ora prima del fischio d'inizio della partita ... Come scrive today.it

chivu inter studia gestioneInter, il nerazzurro ormai è un caso: la gestione di Chivu fa discutere - In casa Inter non si discute solo della gara contro la Cremonese, sotto i riflettori anche la gestione di un top player nerazzurro ... Segnala spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Inter Studia Gestione