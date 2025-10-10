Chivu Inter si studia la gestione dell’attacco | pronti questi cambi tra Roma e Napoli

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. La settimana che attende l’ Inter dopo la sosta sarà davvero infuocata. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i nerazzurri sono chiamati a un trittico di impegni complicati tra Serie A e Champions League, con tutte le partite da giocare lontano da San Siro. Inizieranno con la difficile trasferta contro la Roma all’Olimpico, seguita dal match di Champions League contro l’ Union SG a Bruxelles, e infine la sfida con il Napoli al Maradona. Una settimana che metterà a dura prova le energie fisiche e mentali della squadra, richiedendo un’attenta gestione delle forze e un uso intelligente del turnover. 🔗 Leggi su Internews24.com

