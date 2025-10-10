Chivu Inter in arrivo otto giorni di fuoco tra campionato e Champions | si studia questa strategia
Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter si prepara a una ripresa di campionato davvero ad alta tensione. Dopo la pausa per le nazionali, la squadra di Cristian Chivu affronterà una settimana densa di impegni cruciali, con tre trasferte consecutive in otto giorni: Roma, Union SG e Napoli. Un periodo che metterà a dura prova la condizione fisica della squadra e la capacità del tecnico di gestire uomini e forze, con le inevitabili rotazioni che si renderanno necessarie. Una delle difficoltà principali sarà legata ai rientri dai vari impegni internazionali, con ben 13 giocatori nerazzurri impegnati con le proprie nazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: chivu - inter
Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»
Inter: dal Newcastle alla permanenza: Chivu cambia ruolo a Frattesi
CM.com – Inter, Chivu: "Non ho paura di niente"
L'Inter di Chivu I Colchoneros di Simeone I due club si sfidano in Libia per la Reconstruction Cup Guarda #InterAtleticoMadrid, venerdì 10 ottobre, dalle ore 18:00 su #InterTV su #DAZN - X Vai su X
GdS - Cristian Chivu ha riportato l’Inter in cima alla classifica. Inter capolista per una notte, insieme a Milan, Roma e Napoli. Poiché le altre tre giocano oggi, e il Milan per giunta affronterà la Juve seconda un punto sotto, è sicuro che stasera i nerazzurri non sa - facebook.com Vai su Facebook
Inter, tour de force in arrivo: otto giorni di fuoco, Chivu prepara le mosse - Tra infortunati, nazionali e turnover, il tecnico dell’Inter studia rotazioni mirate: da Lautaro a Thuram fino a Bonny- Scrive msn.com
Inter, la rivoluzione di Chivu parte dalla difesa: differenza impressionante rispetto allo scorso anno - Per i nerazzurri c'è una differenza sostanziale rispetto alla passata stagione ... Come scrive spaziointer.it