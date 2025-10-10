Chivu Inter in arrivo otto giorni di fuoco tra campionato e Champions | si studia questa strategia

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter si prepara a una ripresa di campionato davvero ad alta tensione. Dopo la pausa per le nazionali, la squadra di Cristian Chivu affronterà una settimana densa di impegni cruciali, con tre trasferte consecutive in otto giorni: Roma, Union SG e Napoli. Un periodo che metterà a dura prova la condizione fisica della squadra e la capacità del tecnico di gestire uomini e forze, con le inevitabili rotazioni che si renderanno necessarie. Una delle difficoltà principali sarà legata ai rientri dai vari impegni internazionali, con ben 13 giocatori nerazzurri impegnati con le proprie nazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

