Chivu Inter che rivoluzione nella preparazione | si vedono già questi risultati

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Quando Cristian Chivu è stato nominato allenatore dell’ Inter, una delle prime priorità condivise con la dirigenza è stata quella di rivedere la preparazione atletica della squadra. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’allenatore rumeno ha insistito per una rivoluzione in tal senso, convinto che il vecchio approccio non fosse più sufficiente per affrontare una stagione lunga e impegnativa, soprattutto dopo i problemi di cali di rendimento negli ultimi quarti d’ora delle partite, un malessere che aveva afflitto la squadra anche nella stagione precedente. 🔗 Leggi su Internews24.com

