Chiusura della campagna elettorale Firenze palcoscenico nazionale | città blindata per l' arrivo di Giorgia Meloni

Firenze, 10 ottobre 2025 – Giù il sipario sulla campagna elettorale. Nell'ultima giornata prima del silenzio elettorale, Firenze sarà un crocevia di eventi elettorali, incontri politici e anche proteste: da Giorgia Meloni a Giuseppe Conte, da Matteo Salvini e Antonio Tajani fino a Matteo Renzi. I leader politici oggi, 10 ottobre, saranno tutti nel capoluogo toscano. Tajani: “Ora una pace vera a Gaza, pronti a inviare militari italiani per la sicurezza. L’Italia aiuterà nella ricostruzione” Un pomeriggio che si preannuncia caldo in particolare per il centro cittadino dove si addenseranno gran parte delle iniziative. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiusura della campagna elettorale, Firenze palcoscenico nazionale: città blindata per l'arrivo di Giorgia Meloni

