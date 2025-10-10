Chiuso per due giorni il ponte sul torrente Ongina

Il ponte sul torrente Ongina lungo la Strada provinciale n. 46 “Busseto-Confine Piacenza” al km 1+250 sarà chiuso al traffico dalle 8:30 alle 18:30 del 15102025 e dalle 8:30 alle 18:30 del 16102025. “La chiusura – spiegano il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda ed il vice con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

