Chiude il Caffè Greco | sfrattato lo storico locale di via Condotti
Roma, 10 ottobre 2025 – Chiude il Caffè Greco. Dopo un lungo braccio di ferro legale sono stati messi si sigilli al locale storico di via Condotti e le chiavi sono state date alla proprietà, ovvero l’ospedale Israelitico. Prima della chiusura erano stati sequestrate 300 opere, tra quadri, sculture e preziosi oggetti di antiquariato. Una sottrazione dettata dal fatto che la proprietà, a detta dell’accusa, aveva rimossi dalla collocazione originale gli oggetti in violazione della “stretta pertinenzialità rispetto agli ambienti dell’immobile storico ove erano allocati e da questo inamovibili”. Da qui ne è nata un’indagine che si è aggiunta al corposo fascicolo giudiziario relativo al noto locale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
