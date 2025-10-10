Chiude dopo 70 anni La Vecchia Latteria il ristorante vegetariano di Milano | la città dice addio a un pezzo della sua storia
Chiude uno storico ristorante vegetariano milanese, «La Vecchia Latteria»: tre generazioni lo hanno seguito, preparando il leggendario «Misto Forno». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Dopo 70 anni chiude La Vecchia Latteria, storico locale vegetariano di Milano: “Un onore servirvi per tre generazioni” - Tutto iniziò negli anni Ciquanta con Lino Notari, che aprì una bottega di quartiere dove si vendevano latte, uova e formaggi ma anche pasti semplici per gli operai; “Qualcuno portava un quadro in camb ... Secondo msn.com