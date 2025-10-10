In radio e digitale Foglie, il nuovo singolo di chiamamifaro che anticipa le ultime due date del tour, a Roma e a Milano. È disponibile da oggi, venerdì 10 ottobre, in radio e digitale Foglie (NigiriSony Music Italy), il nuovo singolo di chiamamifaro. Dopo Lost & Found – uscito il 6 giugno – e il tour estivo, la giovane Angelica Gori, in arte chiamamifaro, è tornata con un nuovo singolo che accompagna le date conclusive del chiamamitour 2025, un tour iniziato quest’estate e che terminerà con due imperdibili appuntamenti nei club: 30 OTTOBRE 2025 – ROMA – LARGO VENUE 11 NOVEMBRE 2025 – MILANO – MAGAZZINI GENERALI Chiamamifaro in questo singolo mostra tutta l’esperienza maturata negli ultimi anni: una scrittura semplice ma mai banale, capace di regalare immagini chiare e significative – dal sole del mattino alle foglie che cadono dai rami – e una produzione indie-pop che valorizza la sua voce, bilanciata nei registri bassi e alti, tra un falsetto che emoziona ed un sussurrato iniziale che accompagna l’ascoltatore. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Chiamamifaro pubblica il nuovo singolo Foglie, attesa per i live a Roma e Milano