Chiamami quando piove l’Abruzzo unfiltered

“Chiamami quando piove”. Ovvero: chiamami quando avrò tempo per te, perché ora sono in vigna e non posso rispondere al telefono. Una dichiarazione d’intenti che manifesta l’importanza che Luigi Valori attribuisce al ritmo naturale del lavoro in vigna che si arresta solo quando le condizioni meteo lo richiedono. E lo slogan che lo stesso Valori ha voluto attribuire alla sua cantina, nel 2023 acquistata da Masciarelli Tenute Agricole, grande azienda abruzzese, che così ha sancito la profonda affinità di visione tra le due realtà, entrambe guidate dalla passione per la terra e dall’impegno verso la qualità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

