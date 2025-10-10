Chi vince il Grande Fratello Colpo di scena c’è già un nome | spettatori a bocca aperta
Con il ritorno al format originale e la conduzione affidata a Simona Ventura, il Grande Fratello 2025 tenta una nuova svolta, o forse un ritorno alle radici. Dopo edizioni dominate da vip e dinamiche costruite a tavolino, ora il reality di Canale 5 punta sulla normalità, mettendo al centro le storie vere di concorrenti comuni, portatori di esperienze intense e quotidiane. Un cambiamento che, secondo i fan storici del programma, potrebbe riportare in auge lo spirito originario del format. Tra i concorrenti più discussi, tre figure sembrano essersi già imposte all’attenzione del pubblico e degli scommettitori: Anita, Donatella e Omer. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: vince - grande
Morte imminente di vince in fire country stagione 4 porta una grande speranza
La Festa della pesca vince la sfida: "Grande risposta della comunità"
MX2, grande Italia nella Qualifying Race di Loket. 2° Lata, 4° Adamo ma vince Valin
Maria Corina Machado vince il premio Nobel per la Pace, grande delusione per Trump e i suoi sostenitori - facebook.com Vai su Facebook
La lamentela del "non si può più dire niente" non è mai stata per la mancanza di free speech. Il problema vero, il grande dramma, è che se dici una cosa magari fastidiosa, magari offensiva, quello che succede è che la gente ti risponde. E le critiche, e gli attacc - X Vai su X
Ascolti tv, Blanca vince la serata e il Grande Fratello perde punti. Porro-Giletti, chi fa meglio - Gli ascolti e i dati Auditel del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di ... iltempo.it scrive
Grande Fratello, la strategia di Simona Ventura funziona: ha battuto il pugile - Messo all’angolo il pugile, senza neanche dover indossare i guantoni, ecco la risposta dell’uomo: “Io nella vita ... Da dilei.it