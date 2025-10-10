Con il ritorno al format originale e la conduzione affidata a Simona Ventura, il Grande Fratello 2025 tenta una nuova svolta, o forse un ritorno alle radici. Dopo edizioni dominate da vip e dinamiche costruite a tavolino, ora il reality di Canale 5 punta sulla normalità, mettendo al centro le storie vere di concorrenti comuni, portatori di esperienze intense e quotidiane. Un cambiamento che, secondo i fan storici del programma, potrebbe riportare in auge lo spirito originario del format. Tra i concorrenti più discussi, tre figure sembrano essersi già imposte all’attenzione del pubblico e degli scommettitori: Anita, Donatella e Omer. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Chi vince il Grande Fratello”. Colpo di scena, c’è già un nome: spettatori a bocca aperta