chi sono i tre figli di francesco panella rebecca pietro e filippo e cosa fanno nella vita

Francesco Panella ha tre figli, Rebecca, Pietro e Filippo. Una famiglia che rappresenta il suo equilibrio, il suo " porto sicuro " quando la vita lo spinge lontano da casa, tra Roma e New York. Rebecca, la primogenita, ha circa 23 anni e vive da sola a New York, indipendente e intraprendente come il padre. Pietro e Filippo, invece, hanno rispettivamente 18 e 17 anni. In più di un'intervista a Vanity Fair, Panella ha raccontato di avere un'abitudine dolcissima e un po' nostalgica: quella di registrare di nascosto le conversazioni con i figli per poterle riascoltare quando è lontano. Un gesto semplice ma pieno di significato, che rivela il suo modo unicoy di affrontare la distanza.

