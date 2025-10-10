Chi sono i signori del Pnrr | la top 100 da 44 miliardi

In Italia non si vedevano così tanti soldi dai tempi del Piano Marshall post seconda guerra mondiale. Se prima gestiva ora lo Stato delega: il Pnrr italiano è in mano alle Spa. Abbiamo elaborato una "speciale" top 100 che vale quasi 44 miliardi di euro e la maggior parte dei fondi è gestita da. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: sono - signori

Chi sono i signori della sanità privata a Monza e in Brianza

Ecco chi sono i signori italiani dell'acqua minerale

Che cosa è successo ai signori Cassini? Perché non sono in casa la mattina in cui avevano appuntamento con una psicologa? E perché la loro unica figlia, Giada, una ragazza appena entrata nell’adolescenza, non spiccica una parola ma urla disperatament - facebook.com Vai su Facebook

Pnrr, Campania al top in Italia: spesi 13 miliardi - Roma, 6 ottobre 2025 – Il conto alla rovescia per il Pnrr è cominciato. Come scrive msn.com

PNRR. Sono circa 4 i miliardi per l’agricoltura nel Recovery Plan - Dopo il via libera alla Camera e al Senato e l’ultimo passaggio in Consiglio dei ministri, il Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è in viaggio verso Bruxelles. Scrive gamberorosso.it