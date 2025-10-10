Chi sono i candidati alle elezioni in Toscana 2025 | nomi e liste alle regionali

Alle elezioni regionali 2025 in Toscana i candidati sono tre: il presidente uscente Eugenio Giani (Pd) per il centrosinistra, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi (FdI) per il centrodestra, e l'ex consigliera comunale di Firenze Antonella Bundu per la lista Toscana rossa. Si vota domenica 12 e lunedì 13 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Elezioni regionali Toscana 2025: chi sono i candidati

Elezioni regionali in Toscana, ecco chi sono i tre candidati alla presidenza - Il candidato della coalizione di centrodestra è Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di FdI. Si legge su tg24.sky.it