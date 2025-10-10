Chi si prende cura di chi cura? Burnout e supervisione per gli assistenti sociali
Delicato e profondamente umano, barcamenandosi ogni giorni su un filo sottile tra tutela dei diritti, fragilità umane e vincoli organizzativi, è questa la vita degli assistenti sociali. Il lavoro sociale è un mestiere che brucia. Non per mancanza di vocazione, quanto per la delicatezza dell’altro, per la complessità delle vite al trui, per i bisogni sempre più evidenti. Il lavoro sociale non è soltanto un mestiere, ma una vocazione che si intreccia con i diritti da tutelare, la gestione delle fragilità e la mediazione tra istituzioni e cittadini. Tuttavia, l’intensità emotiva, i carichi di lavoro crescenti e la scarsità di risorse espongono gli ass istenti sociali al rischio di b urnout, con conseguenze personali e organizzative significative. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
