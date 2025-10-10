Chi parteciperà ai Mondiali gravel 2025? Pidcock la stella c’è anche un rinomato velocista belga

È già tempo di vigilia in vista dei Campionati Mondiali gravel 2025, che si terranno questo weekend tra sabato 11 e domenica 12 ottobre nel Limburgo meridionale (Paesi Bassi). Fari puntati sulle gare élite della quarta edizione della rassegna iridata, che partiranno dalla cittadina di Beek e termineranno a Maastricht, capitale del Limburgo, dopo un percorso di 131 km per le donne e 180 km per gli uomini. Sugli sterrati neerlandesi vedremo in azione sulla bici da gravel diversi campioni provenienti da altre discipline (strada, ciclocross o mountain bike) oltre a degli specialisti che si giocano l’evento più importante dell’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

