Chi era Sveva Ferrando la 17enne che ha perso la vita nel tragico incidente in moto
Una giornata qualsiasi, trasformata in tragedia. L’uscita da scuola, lo zaino sulle spalle, il casco ben allacciato, poi il breve tragitto verso casa in sella alla sua Ktm Duke 125 blu elettrico. Ma quel percorso familiare si è interrotto troppo presto, ieri pomeriggio, 9 ottobre, lungo via San. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: sveva - ferrando
Sveva Ferrando, la 17enne morta nell’incidente in moto
Telesveva. . +++SERIE B, BARI VINCE MA LA PANCHINA DI CASERTA E' BLINDATA A TEMPO - SERIE C, CASARANO NE FA TRE A CASERTA E AGGANCIA IL PODIO. KO CON BEFFA PER IL CERIGNOLA - SERIE D, FASANO PAREGGIA LAST MINUTE E - facebook.com Vai su Facebook