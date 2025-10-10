Chi è Teresa Magni la nuova compagna di Leonardo Pieraccioni | Il segreto? Viviamo in case separate

Nel 2022 Leonardo Pieraccioni rendeva pubblica la sua nuova relazione, con la compagna Teresa Magni. Una giovane donna che non ha nulla a che vedere col mondo dello spettacolo, stavolta. “Teresa è fuori dal cinema”, raccontava infatti Pieraccioni, “vendeva capsule per il caffè, ha una figlia anche lei, ci vediamo dal lunedì al giovedì, poi sto con mia figlia Martina”. A chi gli parla di nozze, però, il comico fa spallucce e poi dice: “ il matrimonio è “una maratona di 50 km. Bisogna avere fiato e testa per superare i momenti critici. A me dopo qualche curva mi si rompono i lacci delle scarpe. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

