Chi è Stephen Starr il re dei ristoranti che valgono oro

Gamberorosso.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dai cocktail bar di Philadelphia ai templi della ristorazione di New York e Washington, il magnate che ha trasformato il ristorante in un brand culturale. Tra efficienza, glamour e accuse di union busting. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

chi 232 stephen starr il re dei ristoranti che valgono oro

© Gamberorosso.it - Chi è Stephen Starr, il re dei ristoranti che valgono oro

In questa notizia si parla di: stephen - starr

Cerca Video su questo argomento: 232 Stephen Starr Re