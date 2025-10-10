Nicole Belloni la nuova corteggiatrice che fa battere il cuore di Flavio Ubirti a Uomini e Donne. Dopo qualche settimana nel parterre, il tronista ha deciso di portarla in esterna e — nella puntata di venerdì 10 ottobre 2025 — ha ammesso di essere sempre più coinvolto. Nella puntata di venerdì 10 ottobre 2025 è andata in onda la sua prima esterna con Ubirti: «Mi piace il tuo modo di fare, di parlare», ha detto il tronista, visibilmente colpito. E, secondo le anticipazioni, la conoscenza tra i due starebbe già decollando. Il volto della ragazza non è affatto nuovo al pubblico più attento: la giovane è già apparsa a Temptation Island 2024 e ha fatto parlare di sé per la relazione con Raul Dumitras, ex di Martina De Ioannon Chi è Nicole Belloni . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Nicole Belloni, la nuova corteggiatrice di Flavio Ubirti, ex di Raoul Dumitras