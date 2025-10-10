Chi è Miriam Leone l’ex Miss Italia ospite di ‘Verissimo’ domenica 12 ottobre
È considerata una delle donne più belle d’Italia e, da quando è diventata mamma del piccolo Orlando, il suo volto ha una luce nuova. È Miriam Leone, attrice ed ex miss Italia che è pronta a raccontarsi a ‘Verissimo’. Miriam Leone: chi è. Nata a Catania il 14 aprile del 1985, si definisce una siciliana DOC. Ha vissuto la sua infanzia ad Acireale insieme ai genitori: Ignazio, insegnante e Gabriella, impiegata comunale. Ha un fratello, Sergio. Ha studiato al liceo classico della sua cittadina e si è successivamente iscritta alla facoltà di Lettere e Filosofia a Catania. Non ha mai terminato gli studi perché nel 2008 è arrivata una svolta improvvisa e inattesa nella sua vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
