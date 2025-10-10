Chi è María Corina Machado Nobel per la Pace 2025 | premiata la voce della resistenza venezuelana
Il Nobel per la Pace 2025 è stato assegnato alla leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado per il suo lavoro instancabile a favore dei diritti democratici. Il riconoscimento mette al centro la resistenza civile e l’attivismo pacifico in un contesto di forte repressione, confermando il ruolo del premio come sostegno morale e politico alle istanze democratiche. Chi è María Corina Machado . Nata nel 1967 a Caracas, Machado si forma come ingegnere industriale e inizia la sua carriera pubblica nel mondo dell’associazionismo. Nel 2002 fonda Súmate, un’organizzazione che promuove elezioni libere e trasparenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il Nobel per la Pace è stato assegnato all'oppositrice venezuelana María Corina Machado. A consegnare il premio una commissione di cinque persone, eletta dal Parlamento norvegese, a Oslo. Il premio, questo l'annuncio, va a una "coraggiosa e impegnata p
