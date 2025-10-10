Chi è María Corina Machado l'attivista venezuelana che si oppone a Maduro e vive in clandestinità

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

María Corina Machado è la vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2025. Politica e attivista, leader dell'opposizione in Venezuela, nel 2024 la Corte Suprema del Paese, controllata dal presidente Nicolás Maduro, suo avversario, le ha vietato di correre alle elezioni e di ricoprire incarichi pubblici per 15 anni. Da allora è costretta a vivere in clandestinità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corina - machado

Il Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela

María Corina Machado ha vinto il Premio Nobel per la Pace

A Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace

Venezuela, cosa sta succedendo? Arrestata (e poi liberata) la leader dell'opposizione Maria Corina Machado. Chi &#232; - È uscita dalla clandestinità per partecipare alle manifestazioni anti- Segnala ilmessaggero.it

Intervista a María Corina Machado: «La sconfitta di Maduro? Mai stata così vicina. Vivo in clandestinità, il regime mi dà una caccia feroce» - La luce dello schermo le illumina il viso e la camicetta azzurra. Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Mar237a Corina Machado