Chi è María Corina Machado l' attivista premio Nobel nemica di Maduro costretta a vivere in clandestinità

Il premio Nobel per la pace 2025 è stato assegnato a María Corina Machado, attivista e leader dell'opposizione in Venezuela, diventata famosa in tutto il mondo durante le primarie nell'ottobre 2023, quando ha ottenuto il 90% dei voti con oltre 3 milioni di voti, per sfidare la violenta dittatura. 🔗 Leggi su Today.it

corina - machado

Venezuela, cosa sta succedendo? Arrestata (e poi liberata) la leader dell'opposizione Maria Corina Machado. Chi è

Intervista a María Corina Machado: «La sconfitta di Maduro? Mai stata così vicina. Vivo in clandestinità, il regime mi dà una caccia feroce»