"Sono sotto shock". Questa la prima reazione di María Corina Machado alla notizia che le è stato assegnato il premio Nobel per la Pace 2025. Subito dopo l'annuncio la leader dell'opposizione in Venezuela ha chiamato Edmundo Gonzalez Urrutia, che ha rivendicato la vittoria delle ultime presidenziali in Venezuela contro l'attuale presidente Nicolas Maduro, e la telefonata è stata pubblicata su X. "Sono sotto shock", dice Machado dall'altro lato del telefono, "non ci posso credere". Chi è María Corina Machado. Famosa per aver denunciato più volte le violazioni dei diritti umani e le manipolazioni elettorali a Caracs, María Corina Machado è diventata nota a livello internazionale nell’ottobre 2023, quando ha vinto le primarie con circa il 90% dei consensi e oltre tre milioni di voti, guadagnandosi la candidatura per sfidare il presidente Nicolás Maduro, al potere dal 2013. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Maria Corina Machado, la leader dell'opposizione in Venezuela premiata con il Nobel per la Pace