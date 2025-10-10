Chi è Maria Corina Machado che ha ricevuto il Nobel per la Pace

C’è un nome nuovo tra i premiati del Nobel per la Pace: Maria Corina Machado, la donna che da anni guida la resistenza pacifica in Venezuela. Figura determinata e simbolo di una battaglia che non si è mai arresa alla paura, Machado è diventata una delle voci più forti della democrazia latinoamericana. La sua forza, ferma, coraggiosa, è il punto di riferimento per milioni di persone che chiedono libertà, diritti e futuro in un Paese dove manifestare può ancora costare la vita. Chi è Maria Corina Machado. Nata a Caracas nel 1967, Maria Corina Machado è un’ingegnera industriale diventata politica quasi per necessità, quando la crisi della democrazia venezuelana ha reso urgente l’impegno civile. 🔗 Leggi su Dilei.it

