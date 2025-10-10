Chi è Maria Corina Machado che ha ricevuto il Nobel per la Pace
C’è un nome nuovo tra i premiati del Nobel per la Pace: Maria Corina Machado, la donna che da anni guida la resistenza pacifica in Venezuela. Figura determinata e simbolo di una battaglia che non si è mai arresa alla paura, Machado è diventata una delle voci più forti della democrazia latinoamericana. La sua forza, ferma, coraggiosa, è il punto di riferimento per milioni di persone che chiedono libertà, diritti e futuro in un Paese dove manifestare può ancora costare la vita. Chi è Maria Corina Machado. Nata a Caracas nel 1967, Maria Corina Machado è un’ingegnera industriale diventata politica quasi per necessità, quando la crisi della democrazia venezuelana ha reso urgente l’impegno civile. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: maria - corina
Il Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela
María Corina Machado ha vinto il Premio Nobel per la Pace
A Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace
IL PROFILO | Chi è Maria Corina Machado, premio Nobel per la Pace. La 'libertadora' venezuelana dopo lo stop alle elezioni del 2024 vive in clandestinità #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/10/chi-e-maria-corina-machado_d35d2ae6-e6e5-453 - X Vai su X
Corriere della Sera. . Il Premio Nobel per la Pace 2025 è stato assegnato a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione al regime venezuelano di Maduro. Quest'anno, oltre al suo nome, sono state presentate al Comitato 338 candidature. Tra queste, ha sp - facebook.com Vai su Facebook
María Corina Machado. Il Nobel per la resistenza al chavismo e all'immane esodo venezuelano - Bollata come agente della Cia, cospiratrice fascista, contro di lei sono state inventate accuse di ogni tipo, il regime l’ha inabilitata da tutte le cariche ... Lo riporta huffingtonpost.it
Chi è María Corina Machado, l’attivista venezuelana che si oppone a Maduro e vive in clandestinità - María Corina Machado, politica e attivista, leader dell'opposizione in Venezuela, è la vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2025. fanpage.it scrive