Chi è l’uomo più alto del mondo?
L'uomo più alto del mondo? È turco e supera i due metri e mezzo, si chiama Sultan Kösen, un turco di 42 anni
