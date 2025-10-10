Chi è Francesco Panella la sua storia

Francesco Panella è un ristoratore originario di Roma e cresce tra i fornelli dell’ Antica Pesa, trattoria di Trastevere fondata dalla famiglia paterna nel 1922. Dopo gli studi, Panella si dedica al ristorante di famiglia avvicinandolo sempre più alla cucina moderna pur mantenendone il legame con la tradizione romana e l’attenzione per le materie prime. A raccogliere il testimone dei nonni, e poi dei genitori, ci sono accanto a Panella i suoi due fratelli: Simone (executive chef) e Lorenzo (manager). Nel 2012 emigra negli Stati Uniti esportando l’Antica Pesa, di cui apre un ristorante speculare a Brooklyn, iniziativa che gli permette di attrarre sia a New York che in Italia clienti del calibro di Jessica Chastain, Anne Hathaway e Tom Holland. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

