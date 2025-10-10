Anche la Stampa è in vendita, non solo Repubblica, e di questo ormai tutta Torino parla, anche se Exor si protegge dietro al tradizionale . La novità è che il candidato numero uno è la Nem, la società editoriale che fa capo a Enrico Marchi attraverso la Banca Finint, insieme a una cordata di imprenditori del Triveneto tra i quali i Benedetti (gruppo Danieli), Carraro, la Confindustria di Udine e Vicenza, Banzato (Acciaierie venete). Dalla Gedi aveva già acquistato le testate locali dell’est (Corriere delle Alpi, Mattino di Padova, Messaggero Veneto, Nuova di Venezia e Mestre, Piccolo di Trieste e Tribuna di Treviso più Nordest Economia). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Chi è Enrico Marchi, l’uomo che sta creando la lega dei giornali del nord, anche grazie a Elkann