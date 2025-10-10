Samira Lui è la showgirl al fianco di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna. Una presenza solare (oltre che stupenda), che fa compagnia ai telespettatori tutte le sere, per alcuni ormai come fosse una di famiglia. E “famiglia” è una parola davvero importante per Samira che, come lei stessa ha raccontato in diverse occasioni, vuol dire principalmente una cosa: mamma. Scopriamo di più su Doretta, della quale porta il cognome. Doretta e Samira Lui, un rapporto speciale. Che madre e figlia possano avere un rapporto speciale non è una novità, ma nel caso di Doretta e Samira Lui c’è alle spalle una storia di abbandono ma anche di amore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Doretta, la madre di Samira Lui