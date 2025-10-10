Chi darà più lavoro grazie al Pnrr | le prime 100 aziende hanno vinto 44 miliardi

In Italia non si vedevano così tanti soldi dai tempi del Piano Marshall post seconda guerra mondiale. Se prima gestiva, ora lo Stato delega: il Pnrr italiano è in mano alle Spa. Abbiamo elaborato una "speciale" classifica: la top 100 che vale quasi 44 miliardi di euro e la maggior parte dei fondi. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: lavoro - grazie

Licenziato, devasta il capannone dell'ex datore di lavoro: 36enne arrestato grazie alla segnalazione di un vicino

Barone (Lega): “Grazie a Valditara nel Sannio nasce un campus d’eccellenza che unisce scuola e lavoro”

Maltempo, la Valconca si rialza grazie al lavoro dei suoi volontari

GRAZIE ALLO STAFF "MEDIA" DI RALLYLEGEND! Per la ventunesima volta, ho avuto il piacere di guidare l'ufficio e la sala stampa di RALLYLEGEND. Per noi sei giorni di lavoro "matto e a volte disperatissimo" come diceva qualcuno... Al termine dei quali i ri - facebook.com Vai su Facebook

Lavoro: Ass. Don Bosco 2000 e Avsi, 15 assunzioni di rifugiati grazie al progetto “Mi integro” - Sono 15 le assunzioni a favore di rifugiati rese possibili dal progetto “Mi integro” promosso dalla Fondazione Avsi e finanziato con i fondi dell’8×1000 a gestione della Presidenza del Consiglio dei ... Riporta agensir.it