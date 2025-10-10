Chi darà più lavoro grazie al Pnrr | le prime 100 aziende hanno vinto 44 miliardi

10 ott 2025

In Italia non si vedevano così tanti soldi dai tempi del Piano Marshall post seconda guerra mondiale. Se prima gestiva, ora lo Stato delega: il Pnrr italiano è in mano alle Spa. Abbiamo elaborato una "speciale" classifica: la top 100 che vale quasi 44 miliardi di euro e la maggior parte dei fondi. 🔗 Leggi su Today.it

