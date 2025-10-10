Nella frenesia della vita quotidiana, in particolare fuori casa, non sempre è possibile utilizzare lo spazzolino dopo i pasti, incorrendo così, a lungo andare, nel rischio di carie. Secondo stime mondiali, su 3.5 miliardi di persone colpite da patologie orali, circa la metà è affetta da carie non trattate. Alcune ricerche affermano che un aiuto nella prevenzione può arrivare dall’utilizzo di chewing gum senza zucchero con xilitolo, un sostituto dello zucchero appartenente alla famiglia dei polioli, studiato da anni clinicamente per la capacità di inibire la crescita dei batteri che avviano il processo carioso di demineralizzazione di smalto e dentina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chewing gum alleato del sorriso