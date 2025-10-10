Chat Control | la norma con cui l' Unione Europea vuole spiare i nostri dispositivi; Orwell era un dilettante

L'Unione Europea vuole spiare i nostri dispositivi con l'alibi della lotta contro la pedopornografia Si chiama orwellianamente Chat Control ed è la nuova folle e delirante proposta dell'Unione Europea, tempio vuoto che santifica il capitalismo finanziario e la tecnocrazia repressiva.

Chat control, l’algoritmo che scansiona i messaggi dei cittadini: l’Ue rilancia la proposta su input della Danimarca

L'Unione Europea va alla conta sul discusso provvedimento "Chat Control"

Chat Control, Camilla Brossa: "Ue vuole approvare legge entro ottobre per controllare chat private, non è una puntata di Black Mirror" - VIDEO

Bruxelles vuole leggere le chat private: Grande Fratello digitale sarà realtà? (Immaginiamo quale parola sarà considerata "piena di contenuti illegali") L'Unione Europea si prepara a votare una legge che potrebbe legalizzare il controllo totale delle conversa

Nuova fumata nera al Consiglio Ue sul regolamento "Chat Control", che introduce forme di controllo preventivo delle comunicazioni digitali. I Ventisette non hanno trovato un accordo sulla proposta di compromesso della presidenza danese. Il voto previsto per

Cos'è il "Chat Control" e cosa c'entrano la privacy e la sicurezza dei minori - Il 14 ottobre l'UE vota il Chat Control: la legge che vuole fermare gli abusi online, ma divide governi e aziende sulla tutela della privacy.

Chat Control, nessun accordo fra i 27 salta il voto del 14 ottobre. Decisivo il veto della Germania - Gli Stati membri della Ue non sono riusciti a raggiungere un accordo sulla proposta di un sistema di "chat control" anti pedo-