Ospite di The Drew Barrymore Show, Channing Tatum ha ricordato i suoi anni da spogliarellista in Florida, descrivendo quell'esperienza come "misogina e quasi clownesca". C'è una linea sottile tra seduzione e spettacolo, e Channing Tatum l'ha attraversata due volte: prima da giovane ballerino nei club della Florida, poi da autore e produttore del fenomeno Magic Mike. Oggi, a distanza di anni, racconta con lucidità il lato oscuro di quel mondo e la sua rinascita creativa, con il suo show Magic Mike Live che ha ribaltato completamente quel modello, creando uno spettacolo che celebra le donne. Il passato sotto le luci al neon di Channing Tatum Durante la sua partecipazione al The Drew Barrymore Show, Channing Tatum, oggi 45enne e protagonista del film Roofman, ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Channing Tatum parla del suo lavoro come spogliarellista: "Era un lavoro misogino, uno spettacolo di clown"

