Championship Springboks ancora campioni All Blacks tra alti e bassi

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel "Quattro Nazioni" più equilibrato di sempre il Sudafrica la spunta all’ultima giornata battendo l'Argentina, neozelandesi secondi solo per la differenza punti. Ma il futuro del torneo è in bilico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

