Cgil e Uil stroncano la Manovra | Così il Paese va a sbattere
La quarta Manovra del governo Meloni, o quel che si può intuire della prossima legge di Bilancio dalle poche informazioni che si hanno, non piace ai sindacati che ieri sono stati convocati a Palazzo Chigi. O meglio non piace a Cgil e Uil. Incontro “dannoso”. “È stato un incontro dannoso non abbiamo avuto alcuna risposta e la Manovra è una Manovra che porta a sbattere questo Paese. Noi abbiamo detto con molta chiarezza che questa Manovra non fa crescere il Paese, non ci sono investimenti e non si affrontano i nodi di fondo”, ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini. Il “primo nodo” che il governo deve affrontare è “l’emergenza salariale”, ha spiegato Landini. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: cgil - stroncano
Governo-sindacati, solito copione. Giorgetti illustra la manovra: "dannosa" per Cgil e Uil, Cisl soddisfatta - Nell'incontro a Palazzo Chigi il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti conferma misure pro ceto medio e tasse per gli extra profitti. Riporta huffingtonpost.it
Meloni venerdì incontra i sindacati per discutere di manovra - Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal saranno ricevuti a Palazzo Chigi per parlare di legge di Bilancio. Scrive ilfoglio.it