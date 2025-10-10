La quarta Manovra del governo Meloni, o quel che si può intuire della prossima legge di Bilancio dalle poche informazioni che si hanno, non piace ai sindacati che ieri sono stati convocati a Palazzo Chigi. O meglio non piace a Cgil e Uil. Incontro “dannoso”. “È stato un incontro dannoso non abbiamo avuto alcuna risposta e la Manovra è una Manovra che porta a sbattere questo Paese. Noi abbiamo detto con molta chiarezza che questa Manovra non fa crescere il Paese, non ci sono investimenti e non si affrontano i nodi di fondo”, ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini. Il “primo nodo” che il governo deve affrontare è “l’emergenza salariale”, ha spiegato Landini. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Cgil e Uil stroncano la Manovra: “Così il Paese va a sbattere”