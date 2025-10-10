CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA COOPERATIVA SOCIALE BOTTEGHE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE IN LCA
Il sottoscritto Dott. Stefano Marchesano, Commissario Liquidatore della COOPERATIVA SOCIALE BOTTEGHE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE IN L.C.A. - D.M. 452024 del 08042024 - Ministero delle Imprese e del Made in Italy - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 88 del 1504224 - a seguito di intervenuta autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza della Procedura concorsuale di prot. 0205653.02-10-2025 AVVISA - che il giorno 25 NOVEMBRE 2025 ad ore 10.00 presso la Dott.ssa Rosanna Di Gesu, Notaio in Bologna, con Studio in Via Calzolerie n. 1 a Bologna, si terrà la vendita del ramo d’azienda di proprietà della intestata procedura sito nel Comune di Faenza (RA), via Ravegnana n. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
