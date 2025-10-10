Cessate il fuoco Gaza ad ostaggi detenuti da Hamas dal Governo israeliano 60mila shekel 15900€ nuova casa e sostegno medico garantito 1 anno
Il sussidio, reso noto dall’Istituto nazionale delle assicurazioni di Israele, prevede che ogni ostaggio rientrato riceva una carta prepagata del valore di 10mila shekel e un ulteriore contributo in denaro di circa 50mila shekel, per un totale di 60mila Ai circa 20 ostaggi israeliani che sara. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
È scattata l'ora del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. L'IDF ha 24 ore per ritirarsi fino alla linea gialla indicata dall'intesa. Poi, entro 72 ore, i miliziani palestinesi dovranno rilasciare gli ostaggi vivi. Nel video Witkoff, inviato speciale Usa per il Medio Oriente - X Vai su X
L’accordo di cessate il fuoco a Gaza: cosa prevede, cosa sappiamo, come sta andando e perché il piano Trump non si può chiamare piano di pace; oggi inizia la manifestival con due incontri dedicati alla Palestina Al microfono Matteo Miavaldi, responsabile d - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, in vigore il cessare il fuoco dopo ok Israele al piano di pace - Cessate il fuoco dopo 735 giorni, accordo per la liberazione degli ostaggi e scambio con prigionieri palestinesi ... Segnala adnkronos.com
Gaza, in vigore il cessate il fuoco dopo il via libera del governo israeliano. Trump: “Ostaggi liberi entro martedì. Manderemo 200 soldati” - “Gli ostaggi a Gaza saranno rilasciati lunedì o mertedì”: lo ha detto Donald Trump presiedendo una riunione di governo alla Casa Bianca. Segnala ilfattoquotidiano.it