Cessate il fuoco a Gaza un Premio Nobel per la pace a Trump? Forse è l’ipocrisia del mondo a meritarselo
Ha diviso il mondo, irritato gli alleati e infranto i protocolli. Ma ha evitato guerre e firmato accordi storici. E ora? Un Nobel? Dopo gli ultimi sviluppi nella Striscia di Gaza, l’idea di premiare Donald J. Trump con il Nobel per la Pace può sembrare, a prima vista, un paradosso grottesco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Usa: “Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco”
Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
200 soldati Usa per monitorare il cessate il fuoco a Gaza. L’Idf si prepara al ritiro - facebook.com Vai su Facebook
Mentre il mondo festeggia, finalmente, il cessate il fuoco a Gaza è il ritorno a casa degli ostaggi israeliani, Kyiv resiste al buio, dritta in piedi, a testa alta sotto il fuoco di Putin - X Vai su X
Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Gaza, in vigore il cessate il fuoco, Trump atteso in Medio Oriente - Ultime notizie, ultim'ora oggi: è entrato ufficialmente in vigore il cessate il fuoco a Gaza, dopo l'accordo fra Israele e Hamas ... Riporta ilsussidiario.net
Cessate il fuoco a Gaza: Ultime notizie e aggiornamenti internazionali - Aggiornamenti Fondamentali su Gaza, Ucraina e Altre Questioni Internazionali. Come scrive notizie.it