Cessate il fuoco a Gaza | tra ostaggi truppe e l’arrivo di Trump cosa succede ora

Avviata l'attuazione della prima fase del piano Trump, ecco le prossime tappe del percorso per riportare la pace a Gaza ed avviare la ricostruzione materiale e istituzionale della Striscia. La tregua in vigore. È scattata immediatamente dopo la ratifica dell'accordo con Hamas da parte del governo Netanyahu, superata la mezzanotte di giovedì. Ritiro parziale dell'Idf. È stato completato come previsto dall'intesa entro 24 ore dal cessate il fuoco. L'esercito israeliano ha arretrato fino alla cosiddetta linea gialla, ma resta a Rafah e controlla ancora il 53% del territorio della Striscia. Riconsegna degli ostaggi.

Usa: “Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco”

Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Cessate il fuoco a Gaza: tra ostaggi, truppe e l'arrivo di Trump cosa succede ora - Trump atteso a Gerusalemme e Il Cairo per rilanciare il piano di pace e i nuovi negoziati sul futuro della Striscia

Gaza, in vigore il cessate il fuoco dopo il via libera del governo israeliano. Trump: "Ostaggi liberi entro martedì. Manderò 200 soldati"