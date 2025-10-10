Cessate il fuoco a Gaza accordo per rilascio ostaggi entro 72h da accettazione piano Trump | da Hamas 20 vivi e 28 salme da Israele 1950 detenuti
Lo scambio di 20 ostaggi vivi e 28 salme israeliane con i 1950 detenuti palestinesi avverrà “entro 72 ore dall’attuazione dell’accordo”, Raggiunta in Egitto l’intesa sulla prima fase del presunto “piano di pace” del presidente Donald Trump per il cessate il fuoco a Gaza. Tuttavia, si parla an. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
